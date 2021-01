A Piazza Affari fa paura la crisi di Governo

Anche per il nostro indice principale è una prima parte di seduta sotto il segno della debolezza anche in scia alle vendite che si registrano sul settore bancario; nel breve rimane sempre confermata la view più volte espressa in questi giorni e che vede un FTSE Mib ancora impostato al rialzo fin quando le quotazioni riusciranno a mantenersi sopra i primi importanti supporti situati nei pressi dei 22400-22450 punti.

