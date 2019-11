Con Tesla un'opportunità da oltre il 40%

18/11/2019 08:00

Sembra che il Portafoglio Italia di Investment Engineering non voglia arrestare la propria corsa mettendo a segno un +34,42%. Questa settimana è stata più che raddoppiata la performance del FTSE-MIB con un +1,46% contro +0,68% dell'indice.

Il miglior titolo indiscusso della settimana è Azimut con un +11%.

Grazie alla politica di rotazione attuata durante l'anno con il titolo Azimut abbiamo fatto un +123%, prima con un 72% e poi 29% (ricordiamo che le percentuali vanno moltiplicate). Ricordate quanti dubbi avevano gli analisti quando abbiamo inserito il titolo in portafoglio? Evidentemente alla fine si sono convinti anche loro.

A grande richiesta riportiamo “in chiaro” la composizione del nostro Portafoglio Italia ricordando che i titolo in rosso sono quelli venduti, quelli in verdi quelli acquistati ed in bianco quelli tenuti per tutto l'anno.

Come la scorsa settimana, ribadiamo che gli attuali ritmi di crescita non siano sostenibili nel breve e quindi presentiamo un altro certificate reversed questa volta su Tesla.

Il funzionamento è del tutto analogo a quello presentato la scorsa settimana su FCA, ciò che cambia è la scadenza ed i margini di profitto.

Nelle ultime settimane Tesla ha avuto un'esplosione dei prezzi soprattutto grazie all'ultima trimestrale che ha battuto le stime degli analisti.



Ci siamo occupati spesso di questo titolo ed una rapida ricerca può dimostrarlo.

Tendenzialmente siamo sempre stati positivi sul titolo ed in linea di massima lo siamo ancora, però tecnicamente ora Tesla è sicuramente in una fase di iper-comprato ed il certificate presenta opportunità non indifferenti.

Come potete notare la barriera è ben oltre i massimi storici che si attestano sotto i 400$, ai prezzi attuali la barriera dista poco meno del 30% ed è acquistabile a circa 85€, considerato il bonus di 123€ significa un 44,7% in 13 mesi!

Certo il titolo presenta un'altissima volatilità storica ed una barriera del 30% in un anno ed un mese non possono dare così tanta sicurezza, ma non è neanche necessario portare il certificate a scadenza, infatti basta che il sottostante rallenti per vedere il certificate apprezzarsi.

Autore: Andrea Galeazzi Fonte: News Trend Online