Ftse Mib ancora ingabbiato in un trading range

Avendo riaperto il campionato possiamo concentrarci sull’ analisi tecnica dei titoli di due contendenti allo scudetto. S.S. Lazio non è in un trend ascendente dunque non si può presagire, nell’ immediato, una positività. Tuttavia un superamento di 1,33 euro la renderebbe incline ad un rialzo, con stop-loss pressappoco a 1,20.

Ancora è indeciso il trend finale dell’indice Ftse Mib. Infatti nonostante una scorsa settimana all’ insegna dei ribassi, in chiave settimanale non si può dire sia successo nulla (Figura 1).

