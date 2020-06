Il BoE annuncerebbe ulteriori acquisti di asset

18/06/2020 12:00

Gli investitori esitano tra la presa di profitto e lasciare che il mercato scivoli sui timori di una seconda ondata e portare l’attuale rally al rialzo sulla rassicurazione che la Federal Reserve (Fed) e le altre banche centrali prenderebbero altre misure a sostegno dei prezzi degli asset. E sembra che oggi sia il turno dei “profit-takers” per muovere i mercati.

I futures sui titoli azionari degli Stati Uniti sono in calo in Asia dopo una sessione USA mista, dove l'S&P 500 (-0,36%) e il Dow (-0,36%) hanno chiuso in negativo mentre il Nasdaq (+0,15%) ha assicurato guadagni timidi.

Su una nota al margine, riteniamo che le ultime rivelazioni sul fatto che Donald Trump abbia chiesto l’aiuto di Xi per vincere nuovamente le elezioni di novembre con l'acquisto di grandi quantità di prodotti agricoli non sono state uno shock e dovrebbero avere poco o nessun impatto sulla direzione del mercato, visto che l'intenzione di Trump di colpire l’accordo di fase 1 era già chiara agli investitori.

Se c'è una grave minaccia per la vittoria di Trump di quest'anno, è la pandemia che ha devastato l'economia come mai prima e la Cina potrebbe fare molto poco per aiutarlo a superare questo ostacolo.

Le azioni in Asia non avevano una direzione chiara, mentre la disoccupazione in Australia é salita più di quanto ci si aspettasse al 7,1% a maggio, e la crescita del PIL della Nuova Zelanda è scesa dell’1,6% nel primo trimestre, contro il -1,0% previsto dagli analisti e il +0,5% del trimestre precedente.

L’attività nei futures del FTSE (-0,90%) accenna a un ulteriore consolidamento, dopo che le azioni blue chip britanniche non sono riuscite a estendere i guadagni all’inizio della sessione di mercoledì e hanno chiuso quasi senza variazioni.



Le azioni delle banche e quelle energetiche che hanno guidato il rally della mattina sono passate a territorio negativo nella campana di chiusura. Le notizie che il Regno Unito sta progettando una campagna di “schock e terrore” per preparare le imprese per il Brexit ricorda agli investitori che il divorzio avverrà entro la fine di quest’anno, a tutti i costi.

A questo proposito, in particolare le piccole e medie imprese britanniche già martoriate dalla pandemia di Covid-19 potrebbero subire delle conseguenze economiche addizionali. Ciò significa che c'è un po di spesa in più per il governo del Regno Unito all'orizzonte, e la Banca d'Inghilterra (BoE) dovrebbe prendere delle misure per mantenere le condizioni favorevoli a sostegno dei mercati finanziari.

A questo proposito, si prevede che la Banca d'Inghilterra (BoE) manterrebbe il tasso di riferimento invariato al minimo storico dello 0,10% ed espanderebbe il suo programma di acquisto di asset di almeno 100/150 miliardi di sterline nel corso della riunione di politica monetaria di oggi.



Con il crollo dell'inflazione, l'aumento della disoccupazione e i persistenti rischi di un Brexit senza accordo, la banca ha lo spazio e solidi motivi per passare a una politica più ortodossa. Mentre i tassi vicini allo zero e i massicci acquisti di asset della BoE dovrebbero spingere i prezzi al consumo al rialzo nel lungo termine, l'inflazione non sarà probabilmente un motivo di preoccupazione nel futuro prevedibile.

Visto che l'aspettativa di un’espansione della QE è completamente scontata, l'annuncio della BoE di per sé non può muovere il mercato in modo significativo a meno che non si veda un risultato significativamente diverso dalla riunione della BoE o il suggerimento di un ulteriore allentamento della politica nel futuro prossimo.

Il Cable è scambiato senza variazioni vicino a 1.2550, sostenuto da un dollaro degli Stati Uniti per lo più senza cambiamenti in tutti i mercati.



Una posizione di supportodella BoEsarà certamente percepita come un recupero più agevole post-Covid e post-Brexit e avrebbe un effetto rassicurante che potrebbe mantenere la sterlina sopra il livello di 1.25 nei confronti del dollaro.

L'EURUSD è rimbalzato dopo aver messo alla prova il supporto di 1.12 per la seconda volta dalla scorsa settimana.

L'euro deve la sua forza attuale ad un dollaro più debole. Pertanto, qualsiasi aumento dell'appetito per l’USD potrebbe trascinare la coppia verso il supporto critico a 1.1160, il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% che deve distinguere tra l'attuale tendenza positiva e un'inversione ribassista a medio termine.



Si osservano vendite considerevoli nei pressi di 1.13.

Il greggio WTI viene scambiato in un range stretto vicino a $ 38 per barile. I dati EIA hanno confermato un aumento di 1,2 miliardi di barili nelle scorte di petrolio degli Stati Uniti la scorsa settimana. Nel frattempo, l'OPEC ha lasciato la sua previsione sulla domanda 2020 invariata a -9,1 milioni di barili al giorno, con un calo del 17,3% previsto nel secondo trimestre, il che indica che gli stati numerici trovano l'attuale regime di bassa produzione sufficiente per mantenere i prezzi.



Ma le prospettive che la contaminazione di una seconda ondata potrebbe ulteriormente colpire la domanda mondiale di petrolio dovrebbe fermare il rialzo vicino a $ 40 per barile.

In altre notizie, si prevede che la Banca Nazionale Svizzera (BNS) manterrebbe lo status quo e perseguirebbe la sua ambizione di un franco più debole attraverso interventi diretti nei mercati FX.

L'oro viene scambiato all'interno del range di $ 1715/1735.

By Ipek Ozkardeskaya

Autore: Swissquote Fonte: News Trend Online