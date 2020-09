Ma vale ancora il buy on dips sui mercati?

21/09/2020 13:25

Il declino delle ultime settimane da un lato risponde all’esigenza di un aggiustamento, dall’altro ossequia una stagionalità non particolarmente benigna. E questa settimana è risultata positiva per lo S&P500 soltanto in 6 degli ultimi 30 anni.

Sebbene di entità contenuta, anche questa terza settimana di settembre per lo S&P500 si è chiusa con un segno negativo.

Curiosamente, gli ultimi due episodi analoghi non potevano risultare più estremi in termini di esito successivo: a settembre 2008 e a settembre 2002 si registrò una analoga dinamica; e prima ancora nel 2000, nel 1999 e nel 1990. Insomma, qualcosa di consistente e duraturo starebbe per partire da qui.

Anche Piazza Affari compie una vistosa marcia indietro, mentre il resto del mondo non se la passa così tanto male, a giudicare dai nuovi massimi pluriennali, quando non storici, raggiunti dalle borse di Danimarca, Svezia, Svizzera, Giappone e Taiwan.



Ufficialmente gli investitori hanno manifestato delusione per l’assenza di nuove misure da parte della Fed, ma è anche vero che da un lato la banca centrale americana continua ad espandere il suo bilancio al ritmo di 120 miliardi di dollari all’anno; dall’altro il complesso dei bilanci delle banche centrali mondiali ha raggiunto questo mese un nuovo picco assoluto: rispetto al quale l’Equity risulterebbe addirittura in ritardo.

Più verosimilmente, il declino delle ultime tre settimane da un lato risponde all’esigenza di un aggiustamento dopo i progressi ubriacanti dei mesi passati, dall’altro ossequia una stagionalità non particolarmente benigna.



Il leit motiv si ripete questa settimana, risultata positiva per lo S&P soltanto in 6 degli ultimi 30 anni. È possibile che parte della debolezza calendarizzata sia stata anticipata nei giorni passati; ma la guardia deve rimanere elevata.

Sullo sfondo permangono le incertezze di natura politica, con l’opposizione democratica al Congresso USA orientata ad approvare un nuovo pacchetto di stimoli fiscali da 2 trilioni di dollari; e la maggioranza repubblicana disposta a concedere non più di 1.5 trilioni (l’amministrazione USA molto meno).



E poi sullo sfondo ci sono elezioni dall’esito quantomai incerto.

Sotto questa prospettiva l’andamento delle prossime sei settimana sarà a dir poco decisivo; per due motivi: anzitutto per conoscere con anticipo il prossimo più probabile inquilino della Casa Bianca (Trump deve difendere quota 3270 punti per assicurarsi la rielezione).

E poi per portare a casa con netto guadagno un semestre, quello compreso fra maggio ed ottobre, quest’anno risultato generosamente positivo; il che avrà notevoli riflessi sull’andamento dei successivi sei mesi; a prescindere da chi si aggiudicherà l’imminente contesa elettorale.

In questo contesto le società più popolari del mercato azionario americano, sintetizzate nell’acronimo “FANGMANT”, si trovano adesso a stretto ridosso della parete inferiore del canale ascendente, entro il quale si sono mosse per diversi mesi.



Vale ancora il “buy on dips”?

Autore: Gaetano Evangelista Fonte: News Trend Online