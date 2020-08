Mercati attendisti per Jackson Hole, una prova decennale

24/08/2020 14:35

L’ultima settimana di Agosto si apre con il consueto appuntamento annuale del Jackson Hole Symposium il quarantaquattresimo nel calendario storico della Federal Reserve Bank of Kansas City.

Quest’anno la location Jackson Lake Lodge sarà chiusa a causa dell’emergenza Covid-19 e pertanto il simposio avverrà online tra Giovedì e Venerdì.

Il tema centrale sarà il discorso “Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy” che metterà in evidenza alcune importanti strategie e linee guida sul decennio futuro in materia di politica monetaria.

Soprattuto sarà interessante vedere i possibili scenari che verranno presentati dopo lo shock pandemico attuale ,per altro ancora in essere, e se prevarrà uno scenario Inflazionistico o Deflazionistico.

Da alcuni addetti ai lavori e da alcuni studi in essere parrebbe che si stia verificando una Crisi molto più accentuata rispetto al 2008 tuttavia la cautela è d’obbligo.

Le argomentazioni sono molto ampie e articolate tuttavia la liquidità iniettata dalle Banche Centrali sino ad ora non sta arginando i numeri di fallimenti aziendali e l’aumento esponenziale nella disoccupazione.

La realtà è che il tessuto Corporate sta soffrendo di una crisi di solvibilità derivante da un ripiegamento dei cash flow pertanto sarà molto interessante vedere, tenendo conto anche del livello dei tassi attuali, le linee guida che arriveranno dal mondo bancario internazionale.

Intanto sui mercati valutari si sta notando forza della valuta Nipponica che nell’ultima settimana ha avuto pressione sulla Curva di Domanda e forza rispetto alle major.

Considerando il chart sull’USD notiamo una possibile rottura dei supporti posti nelle figure 105 e 104 per le prossime settimane dando ulteriore pressione alla valuta americana e potendo apprezzare i safe haven.

A nostro avviso un’allocazione degli assets in portafoglio dovrebbe essere rivista aumentando la percentuale di JPY soprattutto prima del mese di Settembre.

Concluderanno il quadro settimanale gli Ordini Durevoli Americani nella giornata di Mercoledì e il dato del GDP Svizzero per il Giovedì.

Infine diamo un veloce sguardo al mercato dell’Oro che presuppone ancora un trend dei tori, nonostante alcune prese di profitto, il quadro macro nel medio periodo rimane intatto tenendo conto di dollaro debole, tassi reali negativi nonchè timori sull’impatto macoreconomico per una nuova ondata pandemica pertanto potrebbe essere interessante una valutazione di acquisto su prese di profitto e su pressione della curva di offerta.

Autore: Lorenzo Daglio Fonte: News Trend Online