Piazza Affari fa i conti con la crisi politica

14/01/2021 21:46

In una seduta trascorsa all'insegna della cautela i principali mercati azionari del Vecchio Continente chiudono in leggero rialzo ad eccezione di Piazza Affari che paga la crisi del Governo come testimoniato dalla risalita dello SPREAD che si porta oltre i 120pb (+16% in questa settimana).

In questo contesto il focus degli investitori rimane rivolto sia verso la diffusione del Covid19 ma anche oltreoceano per capire non solo la squadra che sarà messa in campo da Biden ma anche l'eventuale nuovo pacchetto di stimoli fiscali che secondo alcuni rumors sembrerebbe essere supeiore ai 2mila mld $.

Sul mercato delle valute poco da segnalare rispetto alla giornata di ieri con l'Euro che nei confronti del Dollaro passa di mano vicino ai forti supporti posizionati in area 1.215 ultimo baluardo per evitare una prosecuzione della debolezza di breve in direzione degli 1.2070.

Se sul mercato delle Materie Prime c'è poco da segnalare al contrario riprende la corsa del BITCOIN che si porta nuovamente vicino ai massimi di sempre posizionati in area 40 mila $ oltre i quali si avrebbe un nuovo segnale di forza.

Vuoi vedere la video analisi sulla criptovaluta? clicca qui

Per quanto riguarda il nostro indice principale la seduta odierna, come anticipato all'inizio di quest articolo, è stata all'insegna della debolezza con le quotazioni che si sono fermate sotto i 22700 punti;

dal punto di vista grafico le vendite odierne non cambiano la view sul FTSE Mib che rimane sempre impostata al rialzo e che cambierebbe solo con il ritorno sotto le ex resistenze poste sui 22400-22450 punti.

Tra i titoli da monitorare rimane sempre AMPLIFON il cui segnale di forza scatterebbe con il superamento dei 34.30 euro e primi target i massimi sui 36.4 euro

Vuoi abbonarti ai SEGNALI DI TRADING? clicca qui o scrivi a p.origlia@trend-online.com

Fonte: News Trend Online