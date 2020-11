Quando il sentiment benigno raggiunge livelli di parossismo

30/11/2020 13:19

Investitori ed analisti si accapigliano circa gli effetti in prospettiva di dati apparentemente sconfortanti: un Fear&Greed superiore ai 90 punti, e un flusso netto di quasi 90 miliardi verso i fondi comuni azionari. Piazza Affari nel frattempo permane in ipercomprato.

Fedeli all’antico adagio secondo cui in un bull market le sorprese avvengono verso l’alto, i listini azionari mondiali sprintano per la quarta settimana di fila.

A Wall Street gli indici principali migliorano i massimi storici, mentre in Europa lo Stoxx600 consegue la più brillante performance mensile di sempre. A 24 ore dalla fine di questo spettacolare novembre, lo S&P mette a segno un saldo mensile superiore al 10%, per la tredicesima volta dal 1950; due volte in un anno, per la seconda volta dal Dopoguerra dopo il mitico 1982.

Gli investitori si svegliano da un prolungato torpore, ed in tre settimane consegnano ai fondi comuni mezzi freschi per quasi 90 miliardi di dollari, al netto dei riscatti.



Continua nel frattempo il deflusso dai fondi comuni monetari riservati agli investitori istituzionali, il cui patrimonio netto questa estate sembra aver conseguito un massimo definitivo: al pari di quanto occorso ad inizio 2016 e 2009.

D’altro canto, con i rendimenti decennali ridotti all’osso, per i gestori non c’è molta scelta, tenuto conto che ad esempio negli Stati Uniti le azioni dello S&P500 offrono un irresistibile yield da dividendo dell’1.62%.



Quasi 17.5 trilioni di dollari di bond al mondo all’opposto garantiscono un rendimento negativo: è un nuovo record storico.

Naturalmente il sentiment riflette fisiologicamente queste dinamiche: il Fear&Greed Index sale sopra il 90%. Gli ultimi due episodi, risalenti a novembre dello scorso anno e a settembre 2017, hanno prodotto una accelerazione del rialzo rispettivamente del 10% e del 13% nelle settimane successive.

Anche di questo stanno tenendo conto gli investitori, riteniamo.

E dire che Wall Street non risulta nemmeno la migliore fra le borse mondiali: lo S&P500 risulta soltanto diciottesimo, nel G25, nelle ultime quattro settimane; in un ranking in cui primeggiano Spagna (+26.9%) ed Italia (+24.6%).

Piazza Affari stacca un saldo mensile superiore al 20%, per la terza volta nella sua storia moderna (da quando le contrattazioni sono telematiche); l’ultimo precedente risalendo al 2009.



Un autentico rullo compressore, che sfrutta un vento da tempo favorevole. Un mercato capace di sospingere il popolare RSI in ipercomprato per dieci giorni consecutivi: non accadeva da dicembre 2016, da gennaio 2005 e da dicembre 1999. In tutti i casi, come si ricorderà, ulteriori progressi sarebbero sopravvenuti nei mesi successivi.

Autore: Gaetano Evangelista Fonte: News Trend Online