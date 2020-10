Quando la previsione è centrata in pieno

Come era evidente già la scorsa settimana ma come è ancora più evidente dopo il rimbalzo attuale, il FtseMib è ancora in laterale..... ANALISI TECNICA - 09/10/2020 10:00

Vediamo di fare un’Analisi Ciclica sull’Indice Dax (in realtà il future) per capire i potenziali sviluppi per i prossimi giorni..... ANALISI TECNICA - 09/10/2020 12:32

Ciò ovviamente non esclude la possibilità di aggiustamenti nel breve periodo, ma consente di contestualizzarli, e soprattutto di farsi un’idea circa le prospettive di mercato per le prossime settimane.

Il bull market insomma si va allargando a macchia d’olio. Per la prima volta da giugno, conseguiamo ripetuti segnali qualitativi: ampiezza di mercato e volumi. Sul primo fronte ieri è stato conseguito un segnale bullish sul nostro ADT11: i cui effetti sono ben chiari, alla luce di quanto documentato nell’ultimo rapporto. Sul secondo fronte va anche meglio, con l’Up Volume delle compagnie dello S&P500, risultato superiore all’80% in ben tre delle ultime quattro sedute. Ne parliamo dettagliatamente nel Rapporto Giornaliero di oggi.

Ma è sugli Stati Uniti che in questo momento si sofferma l’attenzione degli investitori di tutto il mondo. A poche settimane dalle elezioni presidenziali, lo S&P500 si allontana sempre più da quella quota (3270 punti) al di sotto della quale le chance di affermazione di Joe Biden diventerebbe realistiche, al di là di quanto preannunciano insistentemente i sondaggi nazionali. Fino ad ora basato sullo strapotere delle Top10, il mercato azionario USA si va sempre più allargando: il Dow Jones Transportation fa registrare un nuovo massimo storico, che manda definitivamente in archivio i nove trimestri di bear market registrati fra il 2018 e il 2020. Il Dow Jones Utility consegue un rialzo spettacolare, mentre il Russell 2000 conferma tutte le intenzioni di colmare il ritardo finora accumulato.

