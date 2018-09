Ancora debolezza su Nem

18/09/2018 11:33

Nuovi ribassi si abbattono su Nem (XEM), in un situazione peraltro già molto precaria; nella sessione di ieri infatti il prezzo che si è spinto al di sotto del supporto basico posto in are 0.0876 dollari, confermando la fase di debolezza.

Nella giornata di ieri la criptovaluta ha aperto a 0.0910 e chiuso a 0.0842 dollari, dopo aver segnato un minimo a 0.0834 dollari.

Il quadro tecnico rimane debole e per effettuare ingressi long bisognerà attendere il recupero della resistenza a 0.1260 dollari.

Per chi volesse acquistare NEM

Possibili acquisti al breakout di 0.1260 dollari, se confermato in chiusura, con stop a 0.10 dollari e primo target a 0.1540 dollari.

Per chi detiene attualmente NEM

Liquidare le posizioni.

Per chi volesse vendere NEM

Il segnale di vendita è scattato sulla rottura del supporto a 0,1540 dollari; per chi non è già dentro sono ora possibili entrate short sui pullback; prossimo target a 0,087 (già raggiunto) e in estensione 0.07 dollari.



Stop loss a 0.1220 dollari.

Target

Rialzista

0.1540

0.1890

0.23

Ribassi sta

0.1130 (raggiunto il 10 agosto)

0.087 (raggiunto il 17 settembre)

0.07

