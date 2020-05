Bitcoin halving, Brian Kelly è toro con il modello stock-to-flow

02/05/2020 19:00

In base al modello stock-to-flow, il Bitcoin (BTC) sarà più scarso dell'oro fisico dopo il dimezzamento della ricompensa riconosciuta ai minatori di oro digitale.

E' questa, in vista dell'halving BTC, la posizione di Brian Kelly sul Bitcoin in accordo con quanto ha dichiarato nella giornata di ieri sulla CNBC.

Bitcoin farà faville dopo il dimezzamento?

Brian Kelly, che è il fondatore e CEO di BKCM LLC, una società di investimento in valute digitali, si aspetta di conseguenza faville dal Bitcoin post dimezzamento come peraltro è stato riportato da Yuri Molchan sul sito u.today.

Dall'allentamento monetario all'indurimento quantitativo sul mercato delle criptovalute

E questo perché, tra l'altro, mentre nel mondo valutario e finanziario tradizionale c'è la grande corsa all'allentamento quantitativo per mitigare gli effetti devastanti della pandemia di coronavirus, nel mondo crittografico con l'halvening Bitcoin, invece, ci sarà, al contrario, un indurimento quantitativo.

Modello stock-to-flow, Plan B condivide l'intervento video di Brian Kelly

Tra corsi e ricorsi storici, inoltre, Brian Kelly ha ricordato che dopo i precedenti dimezzamenti del Bitcoin (BTC), nel 2012 e nel 2016, c'è stato per la criptomoneta più capitalizzata sempre un forte apprezzamento.



Da segnalare, in più, che l'intervento video sulla CNBC di Brian Kelly è stato condiviso, sulla piattaforma di microblogging Twitter, dal noto analista Plan B che è proprio il creatore e l'ideatore del modello stock-to-flow.

Bitcoin quotazioni oggi, 2 maggio del 2020, sul mercato delle criptovalute

Intanto in data odierna, sul mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) viene attualmente scambiato a $ 8.995 dopo aver toccato, nelle ultime 24 ore, un minimo a $ 8.780 ed un massimo a $ 9.008 in accordo con i dati in tempo reale forniti dal portale worldcoinindex.com.

