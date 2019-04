Bitcoin, i volumi dei futures aumentano del 1000%

L'aumento dei volumi di mercato non costituiscono sempre garanzia di breakout dei prezzi e non necessariamente annunciano una corsa al rialzo, tuttavia il sentimento generale di investitori, esperti ed analisti è che il mercato sia sulla buona strada per ritornare ai fasti di un tempo.

I recenti rialzi di Bitcoin stanno dando una spinta anche al mercato dei futures aventi come sottostante la regina delle criptovalute; i volumi di contrattazione dei contratti derivati di CME Group Inc . hanno infatti raggiunto livelli record nella scorsa settimana.

