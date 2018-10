Bitcoin rimanda ancora l’allungo

La dinamica attuale del mercato non prevede al momento entrate long. Attendere il breakout di 7.400 dollari, se confermato in chiusura.

In ogni caso per nuovi ingressi long è necessario attendere la rottura di area 7.400 dollari, confermata in chiusura.

Come spesso accade in tali contesti, se il mercato mostrasse nuovamente la volontà di attaccare nel breve l’area chiave a 6.800 dollari, il terzo attacco potrebbe essere risolutivo ; viceversa potremmo assistere ad un nuovo aumento di debolezza.

A frenare l’allungo del mercato ancora una volta è stata la resistenza a 6.800 dollari , livello chiave da superare nel breve termine per sperare in un recupero più ampio.

Fine settimana poco entusiasmante per Bitcoin, che nelle ultime tre sessioni registra un saldo negativo del -1.1% . Ieri la regina delle criptovalute ha aperto la sessione a 6597.2 dollari, scambiando al rialzo in una sessione poco volatile chiusa a 6622.4, con massimo a 6662.8 dollari.

