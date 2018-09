Cardano sprofonda dopo la rottura del supporto

Fase laterale per Bitcoin, con il mercato che nelle ultime sessioni scambia in trading range. Analizziamo il quadro tecnico ed operativo. .... Criptovalute - 12/09/2018 10:34

Segnale di vendita scattato sulla rottura confermata in chiusura di area 0.1140, con stop loss a 0.14 e primo target in area 0.08 (già raggiunto) ed estensione 0.06 dollari.

Quinta sessione consecutiva in negativo per Cardano (ADA); nella giornata di ieri la criptovaluta ha aperto le contrattazioni a 0.0735 e chiuso a 0.070 dollari.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK