Criptovaluta Bitcoin: Tim Draper scatenato, conferma target choc

27/09/2018 21:25

Nel 2022 le quotazioni del Bitcoin (BTC) raggiungeranno quota 250.000 dollari. E' questa la previsione, che ha tutto il sapore di una scommessa, che è stata ancora una volta reiterata dal noto venture capitalist Tim Draper che, al riguardo, è fermamente convinto del fatto che l'oro digitale, gli smart contract e la blockchain modificheranno radicalmente, ed in meglio, il modo di fare business in tutto il mondo.

Tim Draper vuole usare solo Bitcoin per la sua contabilità

'Non vedo l'ora di vedere i confini geografici dissolversi in tutto il mondo',

ha aggiunto Tim Draper, in accordo con quanto è stato riportato da ambcrypto.com.



Se solo potesse, infatti, il venture capitalist si è detto disposto ad effettuare tutti i suoi pagamenti tramite BTC in modo tale che tutta la sua contabilità possa essere registrata direttamente sulla blockchain.

Blockchain e criptovalute integrate in tutte le tecnologie, parola di Adam Draper

Inoltre secondo Adam Draper, fondatore e managing director di Boost VC, nonché figlio di Tim, in futuro tenderemo ad utilizzare sempre meno le parole blockchain e criptovalute in quanto queste nei prossimi anni saranno integrate in tutte le tecnologie.

Tim e Adam, dalla Draper University alle startup Bitcoin

Draper padre e figlio sono impegnati a vario titolo nel Bitcoin che da anni promuovono a vario titolo.



In particolare Tim Draper, noto per aver comprato 40 mila BTC nel 2014, ha fondato la Draper University, mentre Adam Draper è maggiormente interessato ad investire in startup Bitcoin.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online