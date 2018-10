Criptovalute: Bitcoin 2008-2018, la blockchain cambierà il mondo

In altre parole, l'industria della blockchain ha spinto la visione iniziale di Satosh i verso una nuova dimensione visto che proprio dieci anni dopo il Bitcoin sta ormai attirando l'interesse di governi, istituzioni ed élite finanziarie in tutto il mondo.

... ha non a caso dichiarato Max Kordek , Presidente di Lisk , aggiungendo, in accordo con quanto è stato riportato da bitcoinist.com , che ...

Chi fin dall'inizio ha creduto nel Bitcoin , e nella blockchain , ha tra l'altro messo in risalto come l'esordio di BTC fu di nicchia, all'insegna dell'umiltà considerando che un singolo token valeva pochi centesimi di dollari prima di diventare poi un fenomeno di massa .

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK