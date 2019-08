Criptovalute, Bitcoin a go-go: Tim Draper scatenato a Ferragosto

10/08/2019 21:24

Il Bitcoin (BTC), all'inizio dell'anno 2023, toccherà i 250.000 dollari. E' questa la previsione, ancora una volta ribadita, da parte del venture capitalist Tim Draper che ha reiterato il proprio target price di lungo periodo, sull'oro digitale, in concomitanza con la presentazione di una palestra di boxe, su cui ha investito, affermando che sarà la prima palestra in assoluto ad accettare negli USA per i pagamenti la prima criptomoneta al mondo per capitalizzazione.

Tim Draper Reaffirms Bitcoin’s Value Will See $250,000 BTC/USD By Early 2023 https://t.co/Y3pqRGMWsU #BitcoinBTCPrice

— Crypto Mak (@crypto__mak) August 10, 2019

Fase consolidamento uso Bitcoin superiore alle attese secondo Tim Draper

'Pensavo che a questo punto ci sarebbero stati molti più concorrenti, che erano davvero rilevanti, ma le persone, invece, si sono consolidate verso il Bitcoin perché è decentralizzato' ...

If in NY, check out #drapervc investment, GRIT at 9 E 16th St near 5th Ave.



Former Draper University student. Boxing bags, music, and social setting. https://t.co/rvG7fPdgoS https://t.co/rvG7fPdgoS

— Tim Draper (@TimDraper) August 9, 2019

...



ha dichiarato Tim Draper, in accordo con quanto è stato riportato da Joseph Kibe su bitcoinexchangeguide.com, nel precisare infatti che c'è stata a livello temporale una fase di consolidamento, per l'oro digitale, superiore rispetto a quanto si potesse prevedere inizialmente.

Istruttori pagati $ 1.000 l'ora alla GRIT BXNG — Group Fitness Boxing Classes

Alla GRIT BXNG — Group Fitness Boxing Classes, prima palestra degli Stati Uniti che accetta Bitcoin, gli istruttori saranno pagati la bellezza di $ 1.000 l'ora in accordo con quanto è stato riportato dal portale tematico bitcoinist.com.

Bitcoin Price On Way To $250,000 By Q1 2023: Tim Draper



Billionaire investor Tim Draper says Bitcoin price will be worth more than $250,000 before 2023.



He also believes the digital asset will be a major method of exchange in the future.https://t.co/yzeNOgfRKk

— Bitcoinist.com (@bitcoinist) August 9, 2019

'I trainer sono le nuove superstar, senza un grande trainer non hai nulla' ...

...



ha non a caso dichiarato il co-fondatore Tony Robbins nel precisare che, in questo modo, nella struttura lavoreranno solo ed esclusivamente i migliori trainer da tutto il mondo.

Pagare in Bitcoin per aggirare le elevate commissioni sui pagamenti con moneta elettronica

'Siamo tutti incentrati sul talento.

Se assumi i migliori talenti, le persone torneranno' ...

... ha aggiunto Tony Robbins, mentre Tim Draper ha posto l'accento sul fatto che, accettando Bitcoin, la GRIT BXNG potrà non solo risparmiare, ma anche aggirare le elevate commissioni applicate sulle carte di credito e su ogni altro sistema di pagamento con moneta elettronica fiat.

GRIT BXNG, the gym that lets you box, booze and pay with bitcoin https://t.co/ZYDsgyf1hR by @GreteSuarez pic.twitter.com/Sp2nJBP8k9

— Yahoo Finance (@YahooFinance) August 10, 2019

@gritbxng grand opening today and the work is off the hook pic.twitter.com/3ydolNSPYd

— yourCoach_KerryAnne (@healthfitcoachK) August 8, 2019

