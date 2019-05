Criptovalute, Bitcoin alert: balene scatenate, ritorno in azione

01/05/2019 18:12

Nell'ultimo mese le balene sul Bitcoin, ovverosia gli investitori in possesso di un controvalore rilevante di BTC, sono state letteralmente scatenate generando un volume di trading pari a quasi 400 milioni di dollari.

Questo è quanto, tra l'altro, riporta Ponvang Bulus su zycrypto.com a conferma del fatto che sull'oro digitale, e sul mondo cripto nel suo complesso, il sentiment di mercato sembra essere davvero orientato quantomeno al sereno.

Bitcoin, massima attenzione all'attivazione di portafogli di balene dormienti

In data odierna, inoltre, zycrypto.com segnala un movimento di ben 40.000 Bitcoin, per un controvalore pari all'incirca a $ 211 milioni, da un vecchio portafoglio ad un nuovo wallet inizialmente pari a zero.



Potrebbe trattarsi dell'attivazione di portafogli di balene dormienti, ovverosia di un'operazione che spesso ha poi portato a delle impennate per il mercato delle criptovalute.



BTC, uno sguardo al mercato: target 6.000 dollari raggiungibile a breve?

Nel dare uno sguardo al mercato, dopo il crollo flash tra il 25 ed il 26 aprile scorso il Bitcoin sta risalendo in progressione ed è attualmente alla prese con il superamento di area $ 5.400 con possibile target, almeno per chi ha una visione bullish sull'oro digitale, verso quota 6.000 contro il biglietto verde.



Al netto di brevi temporali, infatti, molti crypto-influencer, a partire da Tom Lee, ritengono che per il Bitcoin e per le altre criptomonete il rigido inverno sia ormai alle spalle.

