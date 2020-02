Criptovalute Bitcoin batte inflazione banche centrali, ecco come

23/02/2020 22:17

Quella del Bitcoin (BTC) è la prima rete di pagamento peer-to-peer decentralizzata ed alimentata dai suoi utenti senza il controllo di autorità centrali e senza intermediari.

La mancanza di un'autorità centrale rende inoltre il sistema immune da guasti. Ma nello stesso tempo la natura aperta della criptovaluta di punta preoccupa gli organi regolatori in quanto i BTC possono essere utilizzati pure come strumento per facilitare le attività illecite.

Il Bitcoin spicca per la sua natura deflazionistica

Questo è quanto, tra l'altro, riporta Anna Larsen su thedailychain.com nel ricordare anche come le banche centrali emettano o distruggano il denaro dal nulla facendo leva sulla cosiddetta politica monetaria.



E questo anche al fine, a differenza dei Bitcoin, di esercitare un'influenza economica. Rispetto alla valuta fiat, inoltre, il Bitcoin spicca per la sua natura deflazionistica grazie al cosiddetto halving, ovverosia il dimezzamento della ricompensa riconosciuta ai minatori di BTC.

Il Bitcoin può battere l'inflazione delle banche centrali?

Di conseguenza, Anna Larsen si chiede se Bitcoin può battere l'inflazione delle banche centrali con un dimezzamento che è imminente visto che è atteso per il prossimo mese di maggio del 2020.



A differenza della valuta fiat, infatti, il Bitcoin ha un limite di 21 milioni di token, non perde valore a causa dell'inflazione, ed il prezzo nel lungo termine non può che salire proprio perché è già noto che l'offerta totale risulta essere limitata.

La natura finita di BTC lo rende come l'oro, solo che è programmabile

La natura finita del Bitcoin gli dà così valore proprio come l'oro fisico, con l'unica differenza che la natura di BTC è quella di essere programmabile.



Pur tuttavia, le banche centrali sono attualmente la struttura dominante che le nazioni usano per gestire le loro economie. Hanno il potere di monopolio e non saranno disposte a separarsi così facilmente dal loro controllo.

Il punto debole del Bitcoin oggi, il tasso di adozione rispetto alle valute fiat

Di conseguenza, se il Bitcoin e altre valute digitali hanno suscitato molto interesse, il loro tasso di adozione, rispetto alle valute fiat, resta esiguo anche perché a livello globale il supporto dei governi è praticamente inesistente.



Fino a quando i governi non riconosceranno il Bitcoin come una valuta legittima, questo di conseguenza avrà poche speranze di scalzare presto le banche centrali.

