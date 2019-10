Criptovalute: Bitcoin che rende, a ballare sono $ 3500 in 6 mesi

Momento critico, sul mercato delle criptovalute, per il Bitcoin (BTC) che proprio in queste ore ha rotto al ribasso la soglia psicologica di quota 8.000 contro il dollaro, ma al netto della volatilità giornaliera lo scenario sull'oro digitale resta non solo positivo, ma anche fortemente rialzista.

Per i prossimi sei mesi, ovverosia da qui a maggio 2020, sul Bitcoin (BTC) il sentiment rialzista potrebbe manifestarsi con pieno vigore fino a $ 11.500, ovverosia con un incremento di ben 3.500 dollari rispetto ai livelli di prezzo attuali.

Questo è quanto, tra l'altro, riporta Anja van Oosterhout su bitcoinist.com citando l'analisi e le previsioni formulate su Twitter da Plan? facendo leva su un modello che, denominato Stock-to-Flow, in passato è riuscito, tra l'altro, a predire l'ascesa del Bitcoin (BTC) fino al massimo storico sul filo dei $ 20.000.

We are at about 6 months before May 2020 #bitcoin halving.







In 2012 btc jumped from $5 to $12 (2.3x) in those 6 months before the halving. In 2016 btc jumped from $350 to $650 (1.7x). pic.twitter.com/DKSQBOO2TD