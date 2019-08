Criptovalute: Bitcoin che sale a razzo, ecco cosa ci sta dietro

27/08/2019 16:29

Tether, con l'emissione dello stablecoin USDT, manipola intenzionalmente il mercato delle criptovalute? A porsi questa domanda è stato il portale bitcoinist.com dopo che su Twitter Andrew Rennhack, noto analista del mondo crittografico, ha ipotizzato che le emissioni di USDT, da parte di Tether, siano state il vero catalizzatore del rialzo dei prezzi dei Bitcoin (BTC) da $ 4.000 a $ 13.800, ovverosia dai minimi del 2018 ai massimi del corrente anno.

Il Bitcoin che sale a razzo, c'è lo zampino di Tether?

Secondo l'esperto il rally esplosivo del Bitcoin (BTC) sarebbe stato principalmente alimentato proprio da Tether che ha 'stampato' una grande quantità di USDT, ovverosia una quantità tale che per Andrew Rennhack farebbe arrossire anche la Federal Reserve.

Tether Behind Bitcoin’s $4000 To $13,800 Bull Rally: Analysthttps://t.co/k4jpGUU3Iq

— Bitcoinist.com (@bitcoinist) August 7, 2019

Di conseguenza, non ci sarebbero spiegazioni ragionevoli per un rally così dirompente del Bitcoin, neanche il discorso relativo all'ingresso di massa degli investitori istituzionali che si sarebbero letteralmente precipitati ad acquistare l'oro digitale.

La teoria della cospirazione di Andrew Rennhack su BTC-USDT

Quella di Andrew Rennhack possiamo definirla come una teoria della cospirazione, ma non è di certo l'unico esperto del settore che, almeno da un paio d'anni a questa parte, punta proprio il dito su Tether (USDT) in merito ad una possibile e massiccia manipolazione del mercato delle criptovalute.

Tether continues to deny #Bitcoin price manipulation, despite data suggesting otherwise (AMBCrypto)

https://t.co/mmBvMHpq09#Calibra #Ethereum pic.twitter.com/pHUlEgEV15

— CRYPTONEWS.WATCH (@crypto_news24) August 21, 2019

La view di Will Harborne, co-fondatore di Ethfinex

'Quando vedi una grande stampa di Tether significa che una manciata di clienti facoltosi ha essenzialmente preordinato lotti di USDT, con giorni di anticipo, per poi scaricarli sul mercato, spesso prima che poi questo inizi a salire' ...

ha dichiarato Will Harborne, co-fondatore di Ethfinex, aggiungendo che ...

... 'L'acquisto di quantità significative di USDT consente inoltre alle balene di effettuare scambi su criptovalute profondamente liquide senza passare da transazioni finanziarie in valuta fiat'.

.@will_harborne talking about governance for @ethfinex: "Prediction markets help to signal the importance of proposals and are fundamental for governance".



pic.twitter.com/odULCtK0NZ

— Stefan George (@StefanDGeorge) August 20, 2019

