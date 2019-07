Criptovalute: Bitcoin che spacca, tappe rialzo fino a dicembre

29/07/2019 19:06

Dopo i massimi di fine giugno, sul mercato delle criptovalute il Bitcoin (BTC), tra un inciampo e l'altro, non sta riuscendo a riprendere con decisione il percorso rialzista.

Mike Novogratz sul Bitcoin, quota $ 20.000 sempre nel mirino

Anzi, attualmente l'oro digitale passa di mano pure al di sotto della soglia dei 10.000 contro il dollaro americano, ma ciò non toglie che il BTC entro fine anno possa toccare quota $ 20.000.



Questo è infatti quanto riporta il sito cryke.com citando la view di Mike Novogratz, amministratore delegato della Galaxy Digital, in accordo con una recente intervista rilasciata a Bloomberg.

Oro digitale, il recente storno scaccia via le bolle schiumose

L'esperto, tra l'altro, non si è dichiarato per nulla sorpreso del recente crollo dei prezzi del Bitcoin da area $ 14.000 a 9.500 dollari.



Anzi, lo storno non solo può normalizzare le aspettative nel mondo crittografico, ma può pure mitigare l'eventuale formazione, sulle criptomonete a partire proprio dal Bitcoin, di bolle schiumose.

Prominent Investor on Why Bitcoin Can Hit $20,000 by Year’s End https://t.co/gLKpWj1Mjz pic.twitter.com/D5729P5N1y

— Wild West Crypto Show (@WWCSTX) July 28, 2019

BTC di nuovo sopra i 14.000 dollari per puntare ai massimi storici

Secondo Mike Novogratz altri storni sull'oro digitale non dovrebbero andare oltre il test di 8.500 dollari, ma con il ritorno sopra i 14.000 dollari il Bitcoin stavolta sarà diretto senza indugi verso l'aggancio dei massimi storici. Tutto ciò, in base alle previsioni del CEO della Galaxy Digital, dovrebbe in ogni caso accadere solo nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno, ovverosia tra ottobre e dicembre 2019.

Reazione a catena ogni volta che sul Bitcoin viene posata una pietra miliare

Con un nuovo massimo storico, e quindi con una nuova pietra miliare per il Bitcoin, storicamente si registrano poi rally dell'ordine del 200-400% nell'arco di pochi mesi.



Ragion per cui, ha altresì messo in evidenza Mike Novogratz, il Bitcoin poi dai 20mila potrebbe aumentare in tempi brevi di prezzo fino a toccare nuovi record, uno dietro l'altro, fino alla vetta dei $ 40.000.

Fonte: News Trend Online