Criptovalute: Bitcoin e altre 2000, ecco 10 Altcoins di successo

Sul mercato delle criptovalute è passato da un pezzo il tempo in cui il Bitcoin (BTC) era l'unica criptomoneta acquistabile.

Il settore ha fatto registrare, specie negli ultimi due anni, una proliferazione a tratti incontrollata con la conseguenza che al giorno d'oggi si contano oltre 2000 criptovalute più o meno note, più o meno capitalizzate ed anche con progetti a monte più o meno solidi.

Criptomonete, dagli altari alla polvere

Non a caso medium.com, considerando che ci sono oltre 2000 criptovalute potenzialmente disponibili per l'acquisto e per la vendita, mette in evidenza come spesso sia difficile sapere quali abbiano realmente un futuro e quali, invece, siano destinate a finire nel dimenticatoio.



Dietro al successo di una criptovaluta rispetto ad un'altra c'è sempre un motivo, un progetto vincente che può aprire scenari interessanti per il futuro nel mondo crittografico.

10 Altcoins di successo, da Ethereum a IOTA

E così, in merito, tralasciando il Bitcoin (BTC), medium.com ha messo in risalto quelli che sono i 'segreti' di 10 Altcoins di successo che, tra l'altro, sono quelli che hanno attualmente una capitalizzazione di mercato più alta rispetto a tutte le altre criptovalute.

Si tratta, nello specifico, di Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), EOS.io (EOS), Stellar (XLM), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Monero (XMR), Dash (DASH) e IOTA (MIOTA).

Perché Ethereum è una crypto di successo

Per esempio, tra le 10 sopra indicate, Ethereum secondo medium.com è una criptovaluta di successo in quanto, peraltro con tempi di transazione più veloci rispetto al Bitcoin, ha tanti punti di forza a partire dalla tecnologia basata sui cosiddetti smart contract, e passando per gli strumenti che offre per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni decentralizzate sulla rete ETH, e per i casi d'uso a partire dai servizi bancari e finanziari, e passando per i sistemi di gestione delle identità.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online