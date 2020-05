Criptovalute: Bitcoin e molto altro, Tim Draper su TheCapitalNet

' Non sono sicuro di essere stato in grado di restituire metà di ciò che mi hanno dato ', ha dichiarato Tim Draper che prevede un maggiore consolidamento nel mondo del capitale di rischio con un numero maggiore di società che falliranno nel prossimo ciclo. Ci saranno quindi pochi grandi vincitori , ma questi avranno un mondo più grande , un ambiente più grande da seguire e diventeranno molto ma molto più grandi di quanto facessero negli anni '90 .

Skype, Tesla , SpaceX , Coinbase e Robinhood, sono i nomi principali che il miliardario Tim Drape r ha supportato diventando poi dei nomi familiari in accordo con quanto è stato riportato dal sito dailyhodl.com . Draper afferma inoltre di avere sempre una finestra che si affaccia sul futuro in quanto incontra ogni giorno da otto a nove imprenditori che gli danno spunti su nuove opportunità e nuove idee .

Ma nello stesso tempo il panorama degli imprenditori è cambiato radicalmente con una tendenza verso un'altissima concentrazione di potere. Tim Draper, fondatore della società di venture capital Draper Associates, in una nuova intervista che è stata rilasciata a TheCapitalNet TV, ha spiegato nel dettaglio quali sono state le sue scelte scelte di investimento , nel corso degli anni , e quali hanno avuto il maggiore impatto sulla sua società per quel che riguarda la generazione di valore in dollar i.

