Criptovalute Bitcoin, Ethereum, Ripple: riparte caccia ai minimi

Un analista di crittografia noto nel settore come 'The Cryptomist' afferma che un indicatore chiave suggerisce che sul mercato delle criptovalute il Bitcoin (BTC) potrebbe essere pronto per una temporanea inversione di tendenza.

Bitcoin, attesa una nuova fiammata prima dell'affondo a $ 7100

Questo è quanto, tra l'altro, riporta il sito dailyhodl.com nel precisare che il cripto-analista, ai suoi 42.800 follower su Twitter, fa presente che l'indicatore di forza relativa del Bitcoin (BTC) suggerisce che i tori riprenderanno il controllo per un breve periodo prima che la criptovaluta precipiti poi verso un prezzo obiettivo di $ 7100.



Considerando le odierne quotazioni del Bitcoin (BTC), tra 8.100 ed 8.200 dollari, secondo 'The Cryptomist' l'oro digitale potrebbe quinti stornare di altri $ 1.000 circa.

Ripple, la view di Chris Larsen sulle criptovalute e sulle valute fiat

Per quel che riguarda invece le ultime su XRP, il co-fondatore di Ripple, Chris Larsen, afferma di ritenere che le risorse digitali come XRP svolgeranno un ruolo importante nel movimento di denaro in tutto il mondo.

Secondo Larsen, in particolare, il dollaro, lo yen, l'euro ed il renminbi saranno sempre le valute dominanti, ma nello stesso tempo avranno bisogno di una risorsa digitale per consentire quella facile traduzione da una cosa di valore ad un'altra cosa di valore.



In altre parole, le criptovalute possono svolgere un ruolo chiave nell'integrazione dell'economia globale.

XRP continua a deludere, Ethereum in un ampio trading range

Sul mercato delle criptovalute, intanto, Ripple (XRP) continua a non brillare visto che attualmente il token, in data odierna, passa di mano a 0,2520 dollari.



Ethereum (ETH), invece, dalla fine dello scorso mese di settembre resta ingabbiata in un ampio trading range tra i 160 ed i 190 dollari.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online