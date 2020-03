Criptovalute: Bitcoin in volo fino a 50.000 dollari, 700% in più

23/03/2020 19:11

Il Bitcoin (BTC) a 50.000 dollari, ovverosia il 700% in più rispetto alle quotazioni correnti sul mercato delle criptomonete.

E' questa la previsione e scommessa di Su Zhu, che è CIO e CEO dell'hedge fund Three Arrows Capital, in accordo con quanto è stato riportato da Nick Chong sul sito blockonomi.com.

Perché il Bitcoin può piazzare un rally esplosivo?

Nonostante attualmente il Bitcoin (BTC) sia scambiato a 6.400 dollari, ovverosia ben lontano non solo dal target dei 50.000 dollari, ma anche dal suo massimo storico sul filo dei $ 20.000, secondo Su Zhu il rally esplosivo dell'oro digitale è possibile in quanto attualmente diversi mercati emergenti stanno scontando un rischio significativo di default sovrano.

Oro digitale decentralizzato e disinflazionistico ai tempi del coronavirus

In più il Bitcoin (BTC) spicca per essere decentralizzato e disinflazionistico, ovverosia un bene rifugio 'sicuro' dall'inflazione e, di conseguenza, dal possibile crollo/svalutazione delle valute fiat.



D'altronde, a causa della pandemia da coronavirus, le banche centrali ed i governi sono stati costretti a mettere in atto misure drammatiche, storiche e senza precedenti per cercare di mantenere a galla l'economia mondiale.

E mentre le banche centrali pompano liquidità nel sistema per evitare il tracollo, il Bitcoin (BTC) si avvicina sempre di più al dimezzamento della ricompensa ai minatori che permetterà all'oro digitale, a differenza dei fiumi di denaro che scorreranno sui mercati finanziari, di spiccare per essere un asset immune alla svalutazione.



Basti pensare che la Fed sta tentando l'impossibile, per contrastare la crisi USA e mondiale da coronavirus, spingendosi nell'annunciare un programma di quantitative easing che è virtualmente all'infinito.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online