Criptovalute: Bitcoin leaks, 13 investitori e fan di alto rango

Star dello sport, attori, ma anche uomini d'affari e musicisti. Sono quelli inseriti da Business Insider in una lista di 13 nomi, ed in particolare di celebrità, o comunque di personaggi famosi, che sono sostenitori delle criptovalute a partire dal Bitcoin (BTC), e che potrebbero pure possedere tanti BTC nei loro wallet in accordo con quanto è stato riportato da blokt.com.

I cantanti che strizzano l'occhio alle criptovalute

Tra i cantanti nella lista figurano i rapper Snoop Dogg e Pitbull, l'ex Spice Girl Mel B, e la popstar Madonna che, sfruttando le criptovalute, ha raccolto fondi per la Raising Malawi, un'organizzazione non a scopo di lucro fondata dalla Ciccone e da Michael Berg nel 2006.

Uomini d'affari e sportivi con endorsement per il Bitcoin

Anche se poi successivamente ha corretto il tiro, Bill Gates risulta tra gli uomini d'affari più famosi che vedono di buon occhio il Bitcoin, e lo stesso dicasi per l'ereditiera Paris Hilton e per gli ex pugili Floyd Mayweather Jr. e Mike Tyson, con quest'ultimo che è un noto acquirente di BTC.



Così come l'asso del Barcellona Lionel Messi è diventato il volto del primo crypto-smartphone al mondo prodotto dalla ditta israeliana Sirin Labs.

Attori attratti dalle criptovalute, dal 'Dottor House' a Johnny Depp

Ci sono pure gli attori coinvolti a vario titolo nel mondo crittografico a partire da Gwyneth Paltrow, e passando per Ashton Kutcher, il dottor 'Gregory House' Hugh Laurie, e l'attore protagonista della saga 'Pirati dei Caraibi'.



Ci riferiamo chiaramente a Johnny Depp che l'anno scorso ha investito in una startup blockchain.

