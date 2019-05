Criptovalute: Bitcoin lo spazza-orsi, cosa aspettarsi dal futuro

08/05/2019 18:26

Per quest'anno, sul mercato delle criptovalute, il superamento ed il mantenimento dei 6.000 contro il dollaro, per il Bitcoin, potrebbe rappresentare una vera e propria pietra miliare.

Questo è quanto, tra l'altro, riporta Jack Thomas su u.today dopo che, nelle ultime 48 ore, è vero che l'oro digitale ha superato la soglia dei $ 6.000, ma poi è tornato indietro.

In rampa di lancio importanti eventi per il mondo crypto

Secondo il redattore di u.today la nuova fiammata per l'oro digitale è avvenuta non solo in ragione di un ritrovato sentiment positivo su BTC, ma anche in vista di eventi importanti per il mondo crypto come la Blockchain Week NYC e CoinDesk Consensus 2019.

Bitcoin crossed the mystical $6,000 mark for a brief spell, only to fall back quickly under that resistance – why did it get there, and then fall back?#Bitcoin #BitcoinPrice #BTC $BTC #cryptohttps://t.co/K6msZptalM

— U.today (@Utoday_en) May 8, 2019





Bitcoin, l'oro digitale ha le spalle larghe

Il mancato mantenimento della soglia dei 6.000 dollari, per il Bitcoin, può essere spiegato con la notizia relativa all'hackeraggio dell'exchange Binance, ma l'oro digitale da questo punto di vista sembra avere sul mercato delle criptovalute le spalle larghe allo stesso modo di come si è visto di recente con il caso Tether-Bitfinex.

Criptovalute Bitcoin, ETH, Ripple: Bitfinex-Tether 2 spauracchi https://t.co/Rf2ZKfS8WM



— Trend Online (@TrendOnline) April 30, 2019





Struttura rialzista BTC intatta sopra i 5.700 dollari

Bitcoin's bullish case is still intact after a pullback from 5.5-month highs, but prices must be held above key support at $5,700.



Report by @godbole17 https://t.co/IL0R8OxrBr

— CoinDesk Markets (@CoinDeskMarkets) May 8, 2019





Non a caso secondo Omkar Godbole, analista di FXstreetNews e Coindesk, al momento la struttura rialzista del Bitcoin è intatta fino a quando sarà mantenuta, senza violazione al ribasso, la soglia dei 5.700 dollari.

Director of Operations @adamofcrypto will be in New York next week to attend NY Blockchain Week, one of the largest blockchain events of the year.



Please reach out to Adam if you'd like to schedule a meetup to talk all things blockchain! #NewYorkBlockchainWeek pic.twitter.com/Cws16i46PN

— GoChain (@go_chain) May 7, 2019





Hello NYC, we'll be at @coindesk's Consensus 2019 next week! You can schedule a meeting with our team here: https://t.co/ViVKHNwsDg#consensus2019 pic.twitter.com/BZ8S19Efj6

— Shift Markets (@shiftmarkets) May 7, 2019





Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online