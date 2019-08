Criptovalute, Bitcoin: Max Keiser, i Tori sono tornati in città

04/08/2019 21:18

Da inizio agosto, sul mercato delle criptovalute, il Bitcoin (BTC) non solo si sta mantenendo in pianta stabile sopra i 10.000 dollari, ma proprio in queste ore sta tentando l'attacco ad area $ 11.000.

Max Keiser scommette che il Bitcoin supererà i $ 15.000 questa settimana

E' questo perché, sull'oro digitale, è molto probabile che i Tori siano di nuovo tornati in città.



Questo è quanto, tra l'altro, riporta Matthew Hrones su bitcoinist.com citando la view di Max Keiser, noto cripto-influencer che, su Twitter, dichiara nel suo profilo di aver iniziato ad acquistare Bitcoin già quando valevano appena un dollaro.

I’m sensing #Bitcoin will cross $15,000 this week.



Confidence in central governments, central banks, and centralized, fiat money is at a multi-decade low.

— Max Keiser, tweet poet. (@maxkeiser) August 3, 2019

'Sento che il Bitcoin supererà $ 15.000 questa settimana.



La fiducia nei governi centrali, nelle banche centrali e nelle monete centralizzate è al minimo da più di un decennio' ...

... ha non a caso dichiarato Max Keiser con un tweet che è stato pubblicato nella giornata di ieri.

Oro digitale unico nel suo genere, a regime sbaraglierà tutti?

L'esperto sulle criptovalute ha un approccio massimalista, nel senso che a regime ci sarà spazio solo per l'oro digitale, ragion per cui le altre monete virtuali, se non scompariranno, sarebbero in ogni caso destinate a giocare un ruolo di nicchia nel mercato degli asset digitali.



E questo perché il Bitcoin, come sistema di trasferimento di valore che non è controllato da terze parti, è unico nel suo genere.

The FOMC is a room full of bankers trying to compete with #Bitcoin by taking fiat money collateral into negative interest rates, but they’ll never compete with BTC - processing 80 Quintillion calculations a second chasing a nonce into the extreme negative abyss.

— Max Keiser, tweet poet.



(@maxkeiser) August 3, 2019

BTC bene rifugio con l'economia mondiale nel caos

Inoltre, sempre stando alla view di Max Keiser, più l'economia mondiale rischia di finire nel caos di una nuova recessione economica, più il Bitcoin potrà affermarsi come bene rifugio.



E questo anche considerando l'attuale scenario macroeconomico e politico con il caos Brexit e con la guerra commerciale USA-Cina che, quando sembra sia finita, poi in realtà tende solo ad intensificarsi.

Fonte: News Trend Online