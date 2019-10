Criptovalute: Bitcoin, Novogratz contro mondo in disequilibrio

27/10/2019 18:19

Quello che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un weekend di grande volatilità sul mercato delle criptovalute con il Bitcoin (BTC) che in poco più di 24 ore ha fatto registrare rialzi fino al 40%.

Bitcoin +40% nel weekend, rialzi che non si vedevano da un bel pezzo

Guadagni di questo tipo, in così poco tempo, non si registravano da un bel pezzo, e di conseguenza, specie sui social, sono tornate le analisi e le previsioni più ottimistiche sul futuro delle quotazioni per la criptomoneta più capitalizzata.

Mike Novogratz contro i miliardari, ecco perché

A prendere posizione sulle criptomonete in questi giorni è stato pure l'ex gestore di fondi hedge Mike Novogratz che, in un'intervista, si è scagliato contro i miliardari che sembrano essere abbastanza inconsapevoli delle enormi fortune che hanno.

Secondo Mike Novogratz i miliardari americani hanno sempre più paura della senatrice Elizabeth Warren quando invece si dovrebbe investire nella ridistribuzione della salute come mezzo per dare a più persone l'opportunità di prendere parte alla creazione di ricchezza.

Novogratz, la soluzione contro un mondo sempre più in disequilibrio

Considerando il fatto che il mondo è sempre più in disequilibrio, è sempre più importante andare a redistribuire, e per farlo si possono utilizzare i wallet sulle criptovalute anche in considerazione del fatto che 'non credo che il governo spenda effettivamente i soldi in modo efficiente'.

'La maggior parte del denaro in questo paese risiede ancora nei conti di intermediazione degli adulti' ...

The Rise Of Bitcoin: Mike Novogratz Addresses An Important Step To Boost BTC https://t.co/FTRgaHp309 #bitcoin #MikeNovogratz

— Oracletimes Crypto NewsOctober 27, 2019

...

ha non a caso dichiarato Mike Novogratz, in accordo con quanto è stato riportato da Eduard Watson su oracletimes.com, aggiungendo che ...

'I giovani non hanno ancora i soldi.



I giovani amano i loro telefoni, amano i Bitcoin ma non hanno i soldi'.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online