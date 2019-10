Criptovalute: Bitcoin previsioni Halloween, obiettivi da brivido

31/10/2019 19:10

Nel 2009 Satoshi Nakamoto, la cui identità è ancora sconosciuta, ha introdotto la criptovaluta decentralizzata chiamata Bitcoin (BTC).

L'idea alla base era quella di lanciare un asset digitale che fosse in grado di rivoluzionare a livello globale il settore dei pagamenti e delle transazioni finanziarie facendo leva sulla decentralizzazione della tecnologia blockchain, quella del libro mastro da un lato pubblico, ma dall'altro sicuro ed immutabile nel tempo.

Bitcoin prezzi, da zero a 20.000 dollari

Da un valore iniziale pari sostanzialmente a zero, un singolo Bitcoin (BTC) è arrivato a valere quasi 20.000 dollari alla fine del 2017.



Ed il tutto a fronte di tanti esperti del mondo crittografico che più volte hanno fissato sulla criptomoneta più capitalizzata dei prezzi obiettivo che molto spesso, tra l'altro, non sono stati o non saranno raggiunti.

I 40.000 dollari BTC di Tom Lee, co-fondatore di Fundstrat

Per il futuro, nella categoria delle previsioni irrealisticamente rialziste c'è quella di Tom Lee, co-fondatore di Fundstrat, che in passato ha dichiarato che il Bitcoin entro la fine del 2019 avrebbe potuto toccare i 40.000 dollari in accordo con quanto è stato riportato da Vineet Chaudhary su coinnounce.com.

Bobby Lee, ancora 60 giorni per un obiettivo di difficile realizzazione

Bullish sono pure le previsioni di Bobby Lee sul Bitcoin (BTC).



Sebbene in un primo momento avesse fissato ad inizio 2019 un target BTC a 2.500 dollari, poi ha il CEO dell'exchange BTCC ha in realtà corretto il tiro fino ai $ 35.000 di fine 2019. Previsione che anche in questo caso, a meno che i prezzi dell'oro digitale non esplodano entro i prossimi 60 giorni, non sarà azzeccata.

John McAfee, il re dei tori sul Bitcoin

Nessuno però, sulle previsioni Bitcoin, batte John McAfee con un primo target 2020 fissato per l'oro digitale a mezzo milione di dollari.



Ma poi è addirittura diventato ancor più ottimista, alzandolo a 1.000.000 di dollari!

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online