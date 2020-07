Criptovalute Bitcoin, ritorno a 20000 sarà più veloce della luce

Market of the Week: Euro Currency Strength

Alla base dell' aumento dei prezzi dei Bitcoin (BTC) , inoltre, ci sarebbe pure la montagna di denaro fiat 'stampato' da Governi e banche centrali per mitigare gli effetti nefasti sull'economia mondiale generati dalla pandemia di coronavirus. Mentre l'oro digitale , per sua natura, ha un'offerta asintotica limitata a 21 milioni di token. Intanto, al momento il Bitcoin (BTC) viene scambiato a $ 11.250 , ovveroosia sui massimi delle ultime 24 ore dopo un minimo a $ 10.860.

Secondo Mike McGlone , che è Commodity Strategist di Bloomberg Intelligence , la straordinaria storia del Bitcoin non è ancora finita in quanto l'asset digitale continuerà a salire. Secondo l'esperto, al rialzo, il prossimo obiettivo per il Bitcoin è infatti posizionato $ 14.000 che è il massimo dell'anno scorso.

