Criptovalute, Bitcoin: Tim Draper in autunno, un toro scatenato

16/09/2019 21:41

Sul mercato delle criptovalute, per il Bitcoin (BTC), ci sono molti più tori che orsi.

Questo è quanto, tra l'altro, ha messo in evidenza Tolu Ajiboye su kryptomoney.com nel precisare come sia normale che sull'oro digitale ad esporsi maggiormente siano i tori rispetto invece a coloro che, su BTC, vedono nero nel breve, nel medio e/o nel lungo termine.

Tim Draper conferma: Bitcoin a 250 mila dollari entro il 2022

Tra i tori sul Bitcoin, Tim Draper in una recente intervista ha confermato la propria view super bullish sulla criptomoneta più capitalizzata.



Il venture capitalist ha infatti reiterato il target price di $ 250.000 per il Bitcoin (BTC) entro il 2022.

Perché l'oro digitale è ancora lontanissimo dal prezzo obiettivo del venture capitalist

'$ 250.000 significa che BTC avrebbe una quota di mercato valutario pari solo al 5% circa, e quindi penso che forse sto addirittura sottovalutando il potere del Bitcoin' ...

...



ha non a caso dichiarato Tim Draper nel precisare come l'oro digitale sia ancora lontano dal target fissato in quanto ancora l'uso delle criptomonete non è così diffuso, ma soprattutto non è così semplice come l'uso della valuta fiat.

BTC asset vantaggioso rispetto alle valute fiat, ecco perché

Superando questi ostacoli, il Bitcoin (BTC) dovrebbe così avere strada libera per affermarsi rispetto alle valute fiat che, invece, tenderanno secondo Tim Draper a perdere appetibilità in quanto sempre più sensibili alle scelte di politica monetaria ed alle tensioni geopolitiche ed economiche.

Chi è Tim Draper

Nato in California l'11 giugno del 1958, Timothy Cook Draper è nel mondo crittografico un investitore che negli anni ha fondato una sfilza di società che riportano il suo stesso cognome, dalla Draper Fisher Jurvetson alla Draper University, e passando per la Draper Venture Network e la Draper Associates.

Fonte: News Trend Online