Criptovalute: i miliardi investiti fanno tremare i governi

Bitcoin come riserva di valore per alti ritorni nel medio e nel lungo periodo. Adozione massiva oro digitale da parte degli investitori retail in BTC..... Criptovalute - 11/06/2019 16:50

Bitcoin: l'Atm che distribuisce criptovalute impazzisce e sputa in aria banconote da 20 sterline in una stazione della Metropolitana di Londra..... Criptovalute - 11/06/2019 22:22

In conclusione credo che le criptovalute, assieme allo sviluppo informatico e tecnologico, possano agevolare la nostra vita lavorativa e personale, in modo da qualificare il nostro operato e rendere più veloce ciò che facciamo quotidianamente.

Ma la strada intrapresa finora dai governi, vietando e denigrando, non si sta rivelando una soluzione indolore per marginare la continua evoluzione delle criptovalute, le quali stanno aumentando il loro patrimonio giorno dopo giorno.

Quindi il mondo delle criptovalute non ha lo scopo di staccarsi dal controllo, per evadere o destabilizzare, altresì per velocizzare, proteggere e digitalizzare gli scambi.

