Criptovalute: Ripple big boom, XRP vincente tra Bitcoin e Libra?

21/07/2019 22:44

Recentemente sul mercato delle criptovalute si è scatenata la tempesta a seguito delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul Bitcoin (BTC) ed anche su Libra, la criptomoneta che Facebook (FB) intende lanciare a partire dal 2020.

Tra Bitcoin e Libra, Ripple è il terzo incomodo?

Tra Bitcoin e Libra potrebbe inserirsi un terzo incomodo, ovverosia la criptomoneta Ripple (XRP) che, pur tuttavia, sul mercato delle criptovalute, con gli attuali 0,32 dollari, resta lontanissima dai massimi storici registrati da XRP.



Per Ripple, tra l'altro, da tempo si parla di una vera e propria esplosione dei prezzi, di un big boom che, oltre ogni ragionevole attesa, tarda ad arrivare. In ogni caso non sono passate inosservate le recenti dichiarazioni di Bradley Kent Garlinghouse, il CEO di Ripple, che si è clamorosamente schierato dalla parte di Donald Trump in accordo con quanto è stato riportato da ambcrypto.com.

Ripple's Brad Garlinghouse "very much agrees" with President Donald Trump's views on Libra, Bitcoinhttps://t.co/a6mk1dMp5u

— AMBCrypto (@CryptoAmb) July 20, 2019

Brad Garlinghouse si schiera con Trump e Mnuchin

'Collaboriamo con alcune delle più grandi banche del mondo per aiutarle a spostare più facilmente i soldi su base transfrontaliera' ...

...



ha dichiarato l'Amministratore delegato di Ripple nel precisare di essere d'accordo con Trump, e con la posizione di Steven Mnuchin, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America, nel caso in cui la tecnologia legata alle criptomonete dovesse essere sfruttata per aggirare i governi e/o per eludere le regole.

XRP, BCH ed EOS valgono un BUY?

Intanto, tornando all'andamento di mercato, Ripple al momento è una delle migliori criptomonete per posizioni long, insieme ad EOS.io (EOS) ed a Bitcoin Cash (BCH), a patto però che si mantenga sopra i 0,29 dollari.



Questo è quanto, infatti, riporta Andreas Townsend su oracletimes.com citando un recente rapporto di Smartereum.

XRP Price Predictions For 2019: Ripple’s Coin Is Reportedly Ready To Surge Together With BCH And https://t.co/HBGQaehNSV #bch #bitcoin #EOS

— Oracle Times News (@oracletimenews) July 21, 2019

Ma rispetto al massimo storico, Ripple è ancora bloccata nell'oscurità

Is It Time To Close The Chapter On Ripple (XRP)? https://t.co/RiYDpl6I3F via @ZyCrypto

— ZyCrypto (@zycrypto) July 20, 2019

Di contro, considerando che il massimo storico di Ripple (XRP) è pari a $ 3,84, su zycrypto.com è stato invece messo in evidenza che da quei prezzi in realtà il token è rimasto bloccato nell'oscurità, e che ad oggi ha esibito solo una versione pallida di quello che era un tempo.

The Japs And The “XRP Killer”: What To Expect? https://t.co/C2OT70vGkg via @ZyCrypto

— ZyCrypto (@zycrypto) July 21, 2019

“There is a huge opportunity to change the way financial systems work that is very beneficial to consumers and businesses.



But it’s not competing with the banks.” @bgarlinghouse talks #Libra, regulation and more on @CNBC's @SquawkAlley.

https://t.co/xWjFltsqMY

— Ripple (@Ripple) July 18, 2019

Fonte: News Trend Online