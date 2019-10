Criptovalute: Ripple verso Swell Conference, rally spiazzante?

Mentre la Swell Conference di Ripple si avvicina sempre più, sul mercato delle criptovalute per XRP potrebbero registrarsi delle mosse e degli andamenti inaspettati al rialzo.

Questo è quanto, tra l'altro, riporta Christopher Haruna Hamman, sul sito zycrypto.com, citando il fatto che negli anni scorsi le quotazioni di Ripple hanno fatto registrare dei forti apprezzamenti proprio a ridosso della Swell Conference la cui edizione 2019 è in programma a Singapore il 7 e 8 novembre.

As Ripple’s Swell Conference Draws Nearer, #XRP Could Make Unexpected Moves https://t.co/h5ZiwRc9Q5 via @ZyCrypto

L'evento crypto nasce con l'obiettivo di condividere gli sviluppi attuali e quelli futuri attesi nel settore dei pagamenti globali, e per questo alla Swell Conference saranno presenti le voci più affidabili nel campo servizi finanziari, della tecnologia e della politica.

Daily XRP transactions are skyrocketing as Ripple prepares to host its annual conference, Swell.



What will it result in? https://t.co/vecWqncVaV