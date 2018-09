Ennesima correzione per Eos

I rialzi della scorsa settimana hanno permesso ad EOS (EOS) di recuperato il supporto in area 6,10 dollari nella giornata di venerdì; l'allungo decisivo non è però poi arrivato ed il mercato è ora alle prese con una nuova fase correttiva.

