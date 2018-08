Ethereum Classic in stand by

Attendere il ritorno dei prezzi al di sopra di 15.40 dollari, con conferma in chiusura; stop loss a 13 dollari e take profit in zona 19 dollari.

Il trend rimane per ora short , a meno di assistere ad un recupero della resistenza dinamica in area 15.40 dollari.

Ethereum Classic (ETC) scambia in trading range nel corso delle ultime sessioni , cercando un consolidamento al di sopra dei precedenti minimi ; ieri il mercato ha aperto a 12.506, con chiusura a 12.461 dollari.

