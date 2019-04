Ethereum, i tori non hanno ancora gettato la spugna

Segnale di acquisto scattato con il recupero in chiusura di 130 dollari (17 Febbraio), stop loss ora a 130 e primo target a 160 dollari (già raggiunto) ed in estensione 180 (già raggiunto) e 200 dollari.

Nello scenario attuale una chiusura al di sotto di area 140 dollari decreterebbe uno stop agli acquisti, fornendo di contro occasione per aprire posizioni in vendita.

Il quadro tecnico è al momento positivo e in grado di supportare nuovi ingressi long ; per tentare l'allungo il mercato deve però superare la resistenza posizionata a 180 dollari.

La quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato è riuscita a frenare in tempo l'impeto dei venditori, rimbalzando sul supporto a 160 dollari.

