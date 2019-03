Ethereum, il supporto tiene a galla il mercato

Riserve USDT, ecco come cambiano le carte in tavola. Cambio di paradigma per il dollaro digitale tra indiscrezioni, accuse e dicerie..... Criptovalute - 14/03/2019 19:41

La borsa di Chicago comunica che da marzo in poi non emetterà più futures su Bitcoin. Scopriamo di più nel dettaglio..... Criptovalute - 15/03/2019 09:51

Segnale di acquisto scattato con il recupero in chiusura di 130 dollari (17 Febbraio), stop loss a 115 e primo target a 160 dollari (già raggiunto) ed in estensione 180 e 200 dollari.

Ad oggi la settimana della seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato mostra un saldo negativo, anche se l'impostazione tecnica rimane buona e il mercato può ancora sperare in un nuovo allungo.

Sessione in chiaro scuro ieri per Ethereum (ETH), con il mercato che continua a scambiare pericolosamente nei pressi del supporto posizionato a 130 dollari.

