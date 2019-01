Ethereum, transazioni record a Dicembre 2018

Da ormai diverse sedute Litecon si sta muovendo lateralmente e tiene in ansia gli investitori che sperano invece in un allungo..... Criptovalute - 23/01/2019 12:48

Al contrario però, c'è stato un calo considerevole nel valore delle transazioni in dollari, effettuate on-chain rispetto al 2017. Nel 2017 le trasazioni on chain ammontavano a 1.1 miliardi di dollari, mentre nel 2018 tale dato è sceso a 815 milioni di dollari.

Lo studio effettuato da Diar prende in esame le transazioni effettuate dal 2015 fino a dicembre 2018, se si escludono le transazioni effettuate a seguito dell'attacco hacker DAO nel 2016, nel mese scorso (dicembre 2018) si sono registrate transazioni record per 115 milioni.

