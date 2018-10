I prezzi di Bitcoin dominati da speculazione di corto respiro

Sembre in via di esaurimento il breakout riazista che ha colpito i prezzi di Bitcoin capaci realizzareun escursione di prezzi a doppia cifra..... Criptovalute - 18/10/2018 11:41

Ciò non modifica in maniera sostanziale le prospettive di Bitcoin ancorato a prezzi strutturalmente discendenti nel lungo periodo.

Tale circostanza dovrebbe convincere nuovi acquirenti ad entrare nel mercato ai prezzi attuali, mentre in realtà le quantità scambiate tornano mestamente a valori sotto la media, conferendo al break out rialzista recente la valenza di puro movimento speculativo.

