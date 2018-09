Iota: il supporto tiene, ma per quanto ancora?

12/09/2018 10:12

Nella seduta di ieri IOTA (IOT) ha aperto le contrattazioni a 0,571 e chiuse a 0,545 dollari.

Dopo la rottura del supporto posto a quota 0,70 dollari, la criptovaluta sta cercando un consolidamento al di sopra di area 0,50; il mercato sembra per ora in stand by in attesa di un segnale; i volumi rimangono per il momento bassi.

Il trend di fondo è ancora rialzista, a meno che il prezzo non rompa al ribasso quota 0,47 dollari.

La prossima resistenza segnalata è a 0.91, i supporti rimangono a 0,47 e 0.34 dollari.

Per chi volesse acquistare Iota

Il segnale di acquisto è stato generato con la rottura di area 0.71 dollari; stop loss a 0.47 e primo target a 0.91 e in estensione 1.0350 dollari.

Per chi detiene attualmente Iota

Mantenere la posizione

Per chi volesse vendere Iota

Attendere la rottura del supporto a 0,47 dollari, con conferma in chiusura.



Stop loss a 0.69 e target a 0.34 dollari.

Target

Rialzista

1.22

1.1350

1.0350

0.91

Ribassista

0.67 (raggiunto l’8 agosto)

0.47 (raggiunto il 13 agosto)

0.34

Grafico Iota/USD di Trading View

Fonte: News Trend Online