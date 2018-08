Litecoin, il mercato è ancora incerto

Imponente recupero dai minimi relativi per Iota, che annulla il pregresso crollo iniziato lo scorso 6 agosto e non ancora interamente assorbito..... Criptovalute - 29/08/2018 10:45

Prosegue il recupero per Bitcoin, che si avvicina a livelli sensibili per un inversione al rialzo del trend. Analizziamo il quadro generale..... Criptovalute - 29/08/2018 10:51

I recenti rialzi non sono bastati a Litecoin per invertire la rotta ed il quadro tecnico non supporta ancora acquisti. Quali livelli da monitrare?.... Criptovalute - 29/08/2018 14:19

Attendere un chiaro segnale di inversione, associato al recupero della resistenza posta ad 70 dollari, con conferma in chiusura; stop loss a 50 e primo target in zona 90 dollari.

Ultime due sedute in ripresa per Litecoin (LTC); nella giornata di ieri la moneta ha aperto a 60.724 e ha chiuso a 63.148 dollari.

