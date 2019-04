Litecoin: tornano gli acquisti, il rally può ora proseguire?

Nello scenario attuale, una discesa fin sotto area 66 dollari, confermata in chiusura, decreterebbe un stop agli acquisti e il mercato entrerebbe in una nuova fase di debolezza.

Il quadro tecnico resta perciò immutato e quindi ancora favorevole agli acquisti; per proseguire il rally il mercato dovrà ora riconquistare la resistenza a 90 dollari, per poter così puntare all’allungo verso quota 100 e 120 dollari, che rappresentano i prossimi obiettivi al rialzo.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK