Litiecoin: volumi oltre la media, operatori in manovra?

Litecoin nelle ultime giornate non solo riesce ad arrestare la caduta ma stabilizza un livello di supporto più in alto a quota 54.50, da cui far passerà una linea dall'inclinazione positiva e che individua una certa ripresa degli acquisti.

Infatti come è possibile constatare dai volumi cresciuti oltre la media, il breakout del supporto di 56 fino 64 dollari ha prodotto nuovo interesse da parte degli investitori.

Questi ultimi si aspettano la violazione di uno dei due livelli che tiene ancora bloccate le quotazioni in prospettiva di medio termine, ovvero sopra 64 dollari e sotto 52 dollari.

L'analisi delle configurazioni di prezzo candlestick rivela la formazione di una hammer rialzista, che fissa il supporto di 53 dollari come base di partenza per un allungo rialzista oltre i 60 dollari, ma occorrono ulteriori conferme nella giornata di oggi.

A delineare più chiaramente le prospettive future viene in soccorso l’analisi dell indicatore di trend Cci, che assume una cifra ancora negativa e una pendenza della linea pericolosamente orientata verso il basso.

Dunque appare prematuro considerare l'andamento di ieri come sufficiente a generare un ulteriore salita per oggi, con i corsi ancora esposti a nuove ricadute visto che, per invertire il trend ribassista ancora in essere, occorre registrare chiusure oltre quota 62.50 dollari.

Per chi volesse acquistare Litecoin

Attendere il breakout di quota 65 dollari, con stop loss a 54 e primo target a 72 dollari, con un profilo di rischio medio alto.

In alternativa con un profilo di rischio più elevato acquistare a ridosso dei 53, con stop loss a 47 e target 67 dollari.

Per chi volesse vendere Litecoin

Con il trend ribassista ancora in essere posizionare un ordine condizionato a risorse di 63.50, con stop loss a 68 e target 54 dollari.

