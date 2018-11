Migliora il quadro su Bitcoin, ma la strada è ancora in salita

Ethereum Classic effettua una buona reazione rialzista dopo un nuovo minimo relativo, ma occorre ben altro per sperare in un'inversione del trend..... Criptovalute - 06/11/2018 10:34

Per riportare fiducia nel mercato serve il recupero della resistenza posizionata a 6.800 dollari, mentre per scongiurare nuovi scivoloni Bitcoin deve ora restare aggrappato al supporto dinamico a 6.450 dollari.

Rispetto alla scorsa settimana si registrano volumi più bassi e nonostante la strada sia ancora in salita per la regina delle criptovalute, il recupero di quota 6.450 dollari ha segnato un miglioramento della struttura tecnica .

La seduta di ieri si è però chiusa in negativo , anche se si tratta per ora di un fisiologico ritracciamento dopo l’allungo messo a segno nella giornata di domenica (+1,60%); ieri le contrattazioni si sono aperte a 6.491,8 e chiuse a 6.470,2 dollari (dati di Bitfinex).

