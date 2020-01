Nasdaq futures Bitcoin, novità BTC dalla seconda Borsa del mondo

Adena Friedman, CEO di Nasdaq, la seconda Borsa più grande del mondo, ha confermato che la società sta valutando la possibilità di lanciare i futures sul Bitcoin (BTC) con un partner commerciale che ancora non è stato precisato e svelato.



Questo è quanto, tra l'altro, ha riportato il sito dailyhodl.com citando un'intervista che è stata rilasciata proprio dall'amministratore delegato del Nasdaq Adena Friedman a Bloomberg.

Thanks to @BloombergTV 's @ErikSchatzker for having me on to discuss the Markets Economy live from @Davos : https://t.co/qSJuK8JiNU #WEF18

Questo è quanto, infatti, ha dichiarato il CEO Adena Friedman nel precisare in particolare che il lancio dei futures BTC al Nasdaq è in fase di valutazione a stretto contatto con un partner al fine di fare la scelta giusta tra regolamentazione e gestione e presidio dei rischi.

...



ha aggiunto Adena Friedman ponendo però l'accento sul fatto che resta da capire se le criptomonete matureranno ed evolveranno in uno stato tale da essere veramente e diffusamente utilizzate per regolare lo scambio ed il trasferimento di beni e servizi.

NEWS: Bitcoin Futures Confirmed by NASDAQhttps://t.co/BlMVtOKYwj

According to Joseph Christinat, VP of communications of Nasdaq, Bitcoin futures should launch during the first half of 2019.



#NASDAQ #Futures