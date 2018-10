Ripple, il mercato è in stand by

Quotazioni di Bitcoin di nuovo in contrazione di volatilità e di volumi segno di prudenza degli operatori, ma che non durerà lungo..... Criptovalute - 25/10/2018 11:59

Manca ancora l'allungo per Eos, il mercato si sta ora muovendo lateralmente sul livello del supporto in area 5,4 dollari. Analizziamo nel dettaglio..... Criptovalute - 25/10/2018 12:02

Il quadro tecnico rimane ancora positivo ma il mercato mostra ora una dominuzione di volatilità ; per tenere viva la fiducia dei compratori e sperare in un nuovo allungo serve la tenuta di 0.46 dollari.

Ad un anno di distanza dal boom delle cryptovalute, che conclusioni possiamo trarre ad oggi? Quali strategie adottare? Meglio concentrarsi sull'analisi grafica o approfondire l'analisi fondamentale? In questo webinar ti spigherò cosa si cela ancora dietro questo mondo così affascinante per poter usare le cryptovalute come asset di investimento. Prenota uno dei soli 50 posti disponibili da qui

