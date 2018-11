Ripple respinto dalla resistenza non molla la presa

Posizionare un ordine pendente in prossimità di 0.5270, con stop loss corto 0.5340 e target a 0.4550 dollari nell’eventualità che la resistenza più ravvicinata non venga raggiunta.

Collocare ordini condizionati a ridosso di 0.4930 dollari in caso di nuovi pullback di lieve entità, con stop a 0.4670, target 0.5340 prima e 0.5650 dollari in seguito.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK